Взаимная любовь - залог здоровья и счастья

Радость от взаимной любви не проходит с годами, в отличие от страсти, считают психологи. Настоящее чувство с годами только крепчает.

Любовная страсть не может быть частью длительных взаимоотношений, в отличие от романтических чувств, утверждают американские психологи. Эксперты опровергают распространенное мнение, что влюбленные, которые давно находятся вместе, постепенно переходят от страстной романтики к спокойной привязанности и партнерству: согласно их выводам, настоящая любовь не исчезает с течением времени и только укрепляет отношения, пишет ladyportal.info.

В долгосрочных связях не может быть места импульсивности, как на ранних стадиях влюбленности, но мужчина и женщина все еще способны испытывать романтический и сексуальный интерес и желание к человеку, которого они знают в течение многих лет, говорит автор исследования Бьянка Ацеведо из Университета Стоуни Брук в Нью-Йорке. По ее словам, длительная романтическая любовь достижима и обладает положительными последствиями для психоэмоционального состояния партнеров.

Анализ включал результаты 25 ранее проведенных исследований на данную тему, в которых принимали участие женатые и неженатые пары, которые находились вместе от 4 до 10 и более лет. Оказалось, что страсть, зачастую базирующаяся только на сексуальном влечении, не может быть основой длительных отношений. В то же время романтические чувства доставляют радость влюбленным независимо от возраста, были отношения длительными или краткосрочными, была пара в браке или нет.

Даже если первичная эйфория от любви с годами исчезает, ощущение счастья от взаимности не проходит. Специалисты Калифорнийского университета также изучали психологические аспекты любовных взаимоотношений, они отмечают, что при взаимном прочном чувстве с годами исчезает неопределенность в отношениях и человек начинает рассматривать свою вторую половинку как незаменимую часть личной жизни.