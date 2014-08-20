В Либерии из-за лихорадки Эбола введен комендантский час и карантин

Власти Либерии ввели в стране комендантский час в ночное время из-за вспышки лихорадки Эбола.

Как сообщает ВВС, в двух регионах также введен карантин, в том числе в одном районе столице страны Монровии.

Ранее организация "Врачи без границ" сообщила, что власти Либерии не справляются со вспышкой лихорадки, уже унесшей жизни более тысячи человек в Африке.

Геморрагическая лихорадка Эбола - смертельная болезнь, которая может распространяться через прямой контакт с кровью или выделениями инфицированного человека.

Как сообщалось, новая вспышка лихорадки Эбола в западной Африке началась c февраля 2014 года.