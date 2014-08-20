В Либерии из-за лихорадки Эбола введен комендантский час и карантин
11:03, 20 августа 2014Зарубежные новости
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Геморрагическая лихорадка Эбола - смертельная болезнь, которая может распространяться через прямой контакт с кровью или выделениями инфицированного человека
Фото: REUTERS
Власти Либерии ввели в стране комендантский час в ночное время из-за вспышки лихорадки Эбола.
Как сообщает ВВС, в двух регионах также введен карантин, в том числе в одном районе столице страны Монровии.
Ранее организация "Врачи без границ" сообщила, что власти Либерии не справляются со вспышкой лихорадки, уже унесшей жизни более тысячи человек в Африке.
Геморрагическая лихорадка Эбола - смертельная болезнь, которая может распространяться через прямой контакт с кровью или выделениями инфицированного человека.
Как сообщалось, новая вспышка лихорадки Эбола в западной Африке началась c февраля 2014 года.
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