Заключать брак после рождения ребенка нужно в определенное время

Если родители ребенка не связаны узами брака, им следует узаконить отношения раньше, чем ребенку исполнится три года, советуют ученые. Как показало исследование Университета Дьюка, если люди женятся в промежуток от рождения ребенка до его третьего Дня рождения, такой брак продлится максимально долго, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Toronto Sun.

64% детей, рожденных у незамужних женщин, видят, как их мать выходит замуж. Но почти 50% из этих браков кончаются разводом. Комментирует эксперт Кристина Гибсон-Дэвис: "Стабильный брак позитивно сказывается на состоянии детей. Если женщина выходит замуж за биологического отца ребенка, этого вполне можно добиться. Но заключать брак стоит в определенное время".

Как показало исследование, через десять лет 38% браков, заключенных биологическими родителями после зачатия ребенка, были расторгнуты. Но если брак заключался в течение первых трех лет после рождения ребенка, риск развода был снижен. Среди браков, заключенных с отчимом, показатели разводов составляли 54%.