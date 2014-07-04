Заключать брак после рождения ребенка нужно в определенное время
Следует узаконить отношения раньше, чем ребенку исполнится три года, советуют ученые
Если родители ребенка не связаны узами брака, им следует узаконить отношения раньше, чем ребенку исполнится три года, советуют ученые. Как показало исследование Университета Дьюка, если люди женятся в промежуток от рождения ребенка до его третьего Дня рождения, такой брак продлится максимально долго, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Toronto Sun.
64% детей, рожденных у незамужних женщин, видят, как их мать выходит замуж. Но почти 50% из этих браков кончаются разводом. Комментирует эксперт Кристина Гибсон-Дэвис: "Стабильный брак позитивно сказывается на состоянии детей. Если женщина выходит замуж за биологического отца ребенка, этого вполне можно добиться. Но заключать брак стоит в определенное время".
Как показало исследование, через десять лет 38% браков, заключенных биологическими родителями после зачатия ребенка, были расторгнуты. Но если брак заключался в течение первых трех лет после рождения ребенка, риск развода был снижен. Среди браков, заключенных с отчимом, показатели разводов составляли 54%.