Низкое материальное положение мешает сбросить вес

Исследователи из Университета Конкордия считают: большая часть рекламы похудения рассчитана на тех, кто готов платить за различные программы потери веса. Из-за этого бедным людям крайне сложно сбросить лишний вес, поскольку они не могут позволить себе специальные диеты или членство в тренажерном зале, пишет meddaily.ru со ссылкой на Science World Report.

Известно, что малообеспеченные люди чаще страдают от избыточного веса и ожирения. Здоровым диетам и энергичным тренировкам они предпочитают таблетки для похудения, которые, в конечном счете, могут привести к обратному результату. "Некоторые методы могут использоваться независимо от уровня дохода, но малообеспеченные люди реже худеют с помощью ограничения количества сладостей и жирной пищи, потребления большого количества жидкости и физических упражнений", - говорит исследователь Лиза Какинами.

В исследовании приняли участие 8000 человек. Ученые выяснили: многие методы, к использованию которых прибегают молодые американцы из бедных семей, несовместимы с национальными рекомендациями. Например, они чаще пропускают приемы пищи. "Многочисленные исследования о борьбе с лишним весом могли запутать людей. Пора сделать шаг назад и оценить то, что люди знают об ожирении и снижении веса", - считает Лиза Какинами.