Причины отечности век

Многие люди время от времени сталкиваются с тем, что веки отекают и словно «наваливаются» на глаза. Чаще всего такие проблемы связаны с наличием излишков жидкости в организме человека, либо с аллергической реакцией. Но, так бывает далеко не всегда.

К «нетипичным» причинам возникновения отеков век можно отнести нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. Гастроэнтерологи советуют:

Принимая пищу, тщательно пережевывай каждых кусочек. Старайся выделять на трапезу побольше времени и оставайся за столом не менее двадцати минут. Необходимо максимально сократить употребление соли. Дело в том, что соль удерживает в тканях нашего организма воду, что ведет к появлению отеков. Лучше всего в течение нескольких дней вообще не употреблять соль в пищу, а потом только в небольшом количестве.

Для того чтобы справиться с возникшей проблемой, очень важно активизировать работу почек. Для этого необходимо каждое утро, сразу после того, как ты проснулась, выпить стакан горячей воды.

Хорошим средством против отечности век является и массаж. Сделать этот массаж очень просто. Безымянным пальцем слегка надави на кожу у внутреннего уголка глаза и нежно помассируй верхнее веко (чуть ниже брови) круговыми движениями, двигаясь по часовой стрелке. Действовать необходимо максимально аккуратно, чтобы не травмировать глаза. Повтори пять раз.