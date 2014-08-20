Враждебность мешает хорошо выспаться

Учёные провели исследование с участием 61 добровольца (средний возраст – 27,3 года). Уровень их враждебности оценили с помощью специальной шкалы, а качество сна – с помощью субъективных и объективных методов. Оказалось, что эти два показателя прямо связаны, пишет toneto.net.

Точные механизмы связи пока неясны. По мнению авторов исследования, мощный физиологический механизм возбуждения находится в основе высокой враждебности, и эти процессы могут играть роль в патофизиологии бессонницы. Вероятно, что некоторые психологические и поведенческие подходы, используемые для лечения проблем со сном, могут также уменьшить враждебность.