Музыкальный вкус зависит от уровня интеллекта

В ходе исследований, посвященных определению, какие музыкальные направления притупляют умственные способности, выяснилось, что интеллектуальное развитие человека действительно связано с его музыкальными предпочтениями. Всего британские психологи опросили 36 тысяч человек из разных стран мира, пишет hochu.ua.

Для тестирования уровня интеллекта использовались традиционные тесты и задания из общеобразовательной школьной программы. Хип-хоп, r’n’b и рэп нравился испытуемым с самым низким уровнем IQ. На втором месте по развитию интеллекта оказались любители классической и симфонической музыки. К удивлению исследователей, самыми умными пришлось признать тех, кто увлекался тяжелым роком.

Руководитель исследования, профессор Адриан Норт, глава кафедры прикладной психологии университета Хэриот-Уотт в Эдинбурге поделился выводами и о том, какие качества характера характерны для любителей разной музыки. Всем меломанам свойственна склонность к творчеству. Блюз, джаз и соул предпочитают люди с высокой самооценкой, коммуникабельные, мягкие и спокойные. Классическую музыку слушают те, кто также не жалуется на самооценку, однако эта категория – замкнутые, погруженные в себя люди. Высокая самооценка свойственна также для любителей оперы (вместе с мягкостью), рэгги (плюс леность, коммуникабельность, спокойствие, мягкость) и рэпа (коммуникабельность).

Средний уровень самооценки выявили те, кто предпочитает слушать кантри, вестерн (кроме того, они трудолюбивы и коммуникабельны) и танцевальную музыку.

Склонны к занижению своих способностей любители стилей инди (они, вдобавок ко всему, не склонны к труду и обычно беспокойны), хард-рока и тяжелого метала (ленивы, малообщительны, мягкие и спокойные).