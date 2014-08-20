Болезнь одиноких женщин

Медики вычислили недуг, которым чаще страдают одинокие женщины, в то время как у замужних дам он диагностируется редко. Исследование с участием нескольких тысяч замужних и незамужних женщин показало, что одинокие представительницы слабого пола чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, пишет newss.net.ua.

Чтобы сделать эти выводы, британским ученым пришлось в течение 13 лет наблюдать за состоянием здоровья всех этих женщин.

Также было выяснено, что женщины, которые счастливы в браке, в 2 раза реже страдают от гипертонии, ИБС (ишемической болезни сердца) и ожирения. Все это объясняется психологическими особенностями замужних и незамужних женщин. В браке даме некогда думать о своих проблемах, и она видит больше позитивного в жизни, а одиночество подрывает психологический баланс.