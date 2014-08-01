Супруга Президента встретилась с беременными женщинами и роженицами с востока

Супруга Президента Украины Марина Порошенко встретилась с беременными женщинами и роженицами из восточных регионов Украины, которые временно проживают в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Встреча состоялась в рамках поддержки волонтерского движения в Украине.

Порошенко отметила силу женщин, которым выпала судьба стать матерями в такое нелегкое для страны время, и пожелала детям расти здоровыми под мирным украинским небом.

«Сегодня все украинское общество объединено вокруг одной цели - урегулирования ситуации на вашей малой родине, чтобы там, где это возможно, люди могли вернуться в родные города, в свои дома. Важным вопросом является восстановление необходимой инфраструктуры - медицинских учреждений, школ, детских садов», - сказала супруга президента, общаясь с женщинами.

Порошенко также обратила внимание на необходимость предоставления психологической помощи и реабилитации для всех, кто сегодня стремится сохранить беременность.

В свою очередь представительница Центра помощи матерям-беженцам Ольга Рудницкая рассказала о полном цикле поддержки беременных женщин, которая осуществляется в городе.

«После того, как женщина зарегистрировалась в Киеве, мы находим для нее место жительства и направляем в Киевский роддом №7, где она проходит обследование и становится на учет. Благодаря неравнодушным людям мы также помогаем этим женщинам при рождении ребенка и после родов. Предоставляются самые необходимые для новорожденного ребенка вещи, такие как подгузники, пеленки, одежда, продукты питания, медикаменты, и предметы, необходимые в быту», - сказала Рудницкая.