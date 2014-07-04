Дорогие помады опасны для здоровья

Косметологи выявили факт - чем дешевле помада, тем меньше в ней свинца.

Ученые обнаружили, что в дорогих помадах содержится чрезмерное количество свинца, что очень вредит здоровью. К такому выводу пришли специалисты Американского Управления по делам потребителей. Исследователи протестировали образцы помад 33 производителей. Оказалось, что 61% популярных помад содержат слишком много свинца, пишет nashamama.com.

Свинец имеет вредное влияние на нервную систему, снижает умственную деятельность и вызывает проблемы с памятью. Чрезвычайно опасно это вещество для беременных женщин - свинец может спровоцировать выкидыш, а иногда он даже становится причиной бесплодия.