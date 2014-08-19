Гормональная терапия провоцирует рак

Длительный прием гормонов любого типа в период менопаузы повышает риск развития рака груди. Такие неутешительные выводы сделали специалисты из Женского госпиталя Бригама (Brigham Women’s Hospital) в Бостоне, пишет newss.net.ua.

Исследование было проведено под руководством Венди Чена (Wendy Chen). Он в течение многих лет наблюдал за здоровьем 60 000 женщин, переживающих менопаузу. Оказалось, что в группе риска развития рака находятся не только те женщины, которые принимают эстроген и прогестин, но и те, кому удалили матку и которые принимали только эстроген.

Ранее считалось, что прием только эстрогена не повышает риск развития рака. В связи с полученными данными, ученые сделали вывод: если гормоны принимать в течение многих лет, женщина пострадает от рака. Причем чем дольше срок приема препаратов, тем выше риск развития рака. Также было подсчитано, что прием гормонов на протяжении 10 лет значительно повышает вероятность образования рака молочной железы.