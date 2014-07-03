Контрацептивы старят репродуктивную систему

Прием гормональных контрацептивов может снизить фертильность у женщин, по крайней мере, временно, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Суть в следующем: гормоны изнашивают репродуктивную систему, увеличивая ее возраст и снижая выработку яйцеклеток после отказа от средств.

В принципе, потом у здоровой женщины все должно вернуться на круги своя. Но все равно нужно помнить о "мертвой зоне" в три месяца после отказа от таблеток. То есть большинство смогут забеременеть лишь через полгода после прекращения приема. Это показало исследование 833 женщин 19-46 лет, посещавших репродуктолога.

Специалисты замеряли уровень антимюллеровского гормона (АГ) и количество антральных фолликулов (АФ). Это показатели фертильности. У женщин, пивших контрацептивы, уровень АГ и АФ были на 19% и 16% снижены соответственно. При этом яичники вырабатывали на 19-52% меньше яйцеклеток. Самое значительное снижение отмечалось у женщин до 30 лет. Контрацептивы меняют вид яичников и секрецию важных соединений. Более того, таблетки могут скрывать наличие серьезных проблем с яичниками.