Как сохранить зубы целыми и здоровыми

Стоматологи предупредили людей, чтобы те остерегались повреждения эмали зубов, вызвать которое могут кислые напитки. Однако, для некоторых, повреждения и проблемы, связанные с питьем содовых, лимонных напитков или чаев, возможно, уже начали вступать в силу. Вопрос остается: Что можно сделать, чтобы восстановить уже затронутые зубы?

В недавнем исследовании, д-р Мохамед A. Бэссайоуни, описал содержание кислотных напитков, таких как содовый, лимонный, грейпфрутовый и апельсиновый соки, зеленый и черный чай и рассказал о 3 шагах по восстановлению зубов, которые страдают от эрозии в результате чрезмерного потребления этих продуктов, пишет newss.net.ua.

Д-р Бэссайоуни рекомендует тем, кто уже испытывает зубную эрозию:

1. Определите источник эрозии, возможно, с помощью стоматолога.

2. Затем, нужно определить и понять, каким образом этот источник затрагивает зубы, в целях осуществления мер по контролю и предотвращению дальнейшего повреждения.

3. Наконец, человек должен прекратить или свести потребление подозреваемой пищи или напитка к абсолютному минимуму. Информация о кислотном содержании широко распространенных продуктов или напитков, как правило, доступна в интернете или на этикетке продукта.

Также рекомендуется обратиться за профессиональной стоматологической консультацией, чтобы по возможности восстановить поврежденные ткани. Некоторые люди, возможно, даже не подозревают о существовании проблемы, пока их зубы находятся на ранних стадиях зубной эрозии. Без надлежащей диагностики профессиональным стоматологом могут появиться и более серьезные проблемы с полостью рта. Поэтому, посещайте своих стоматологов два раза в год. Это поможет сохранить здоровые зубы, так же как выявить и предотвратить проблемы в будущем.