Здоровье зубов ребенка зависит от того, как долго его кормили грудью

Американские исследователи заявляют: длительное грудное вскармливание не всегда полезно. Оно, в частности, повышает риск развития кариеса у ребенка, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Оказывается, чем чаще женщина кормит ребенка в возрасте старше 2 лет, тем выше риск серьезного разрушения зубов.

Эксперты под руководством Бенджамина Чаффи из Университета Калифорнии исследовали данный эффект на примере 458 детей. Все дети уже могли спокойно есть твердую пищу. Ученые проверяли здоровье их зубов в возрасте 6, 12 и 38 месяцев. А в полгода собиралась информация о количестве бутылочек с грудным молоком, которое потреблял ребенок в день. Также записывалось, какие жидкие продукты потреблял ребенок.

В возрасте 12 месяцев родители рассказывали, давали ли ребенку фрукты, овощи, бобовые, мясо, темный шоколад, печенье, мед, газировку или сладости. Зубы детей проверяли стоматологи. Примерно 40% детей, которых кормили грудью, в 6-24 месяца имели следы разрушения зубов к концу наблюдения. В группе детей, которых кормили часто и дольше двух лет, число пострадавших от кариеса составляло 48%.

Возможно, виновато не само молоко, а его смесь с избытком сахара в современных продуктах питания. Еще версия: когда ребенок сосет грудь или соску на бутылочке, его зубы не омываются слюной. А слюна расщепляет бактерии. В итоге повышается риск кариеса. Дантисты советуют внимательно следить за детскими зубами, регулярно их очищая. В первые годы жизни достаточно протирать ротовую полость влажной тканью.