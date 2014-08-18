В популярном напитке нашли опасную бактерию

Пищевой гигант, компания Mars, выпустила официальное предупреждение относительно качества своих напитков. Дело в том, что в них выявили бактерию, вызывающую диарею. Пришлось отозвать тысячи бутылок Mars Milk, Milky Way Milk, Skittles Drink, Starburst Strawberry Drink и Galaxy Smooth Drink по 350, 376 и 750 миллилитров.

Данные напитки производства немецкого подразделения компании - Milchwerke Mittelelbe GMBH - имеют отметки о сроке годности между 19/12/2014 и 11/4/2015. В них была обнаружена бактерия - Bacillus subtilis (сенная палочка). Она часто вызывает пищевые отравления, рвоту и расстройство желудка, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Independent. Представитель компании призывает всех европейцев избавиться от данных напитков. Пока отзыв продукции коснулся Франции, Германии и Нидерландов.

Сенная палочка обладает удивительными свойствами. У людей с ослабленным иммунитетом она вызывает проблемы. А у здоровых может использоваться в составе пробиотического средства. Что важно, палочке не страшна термическая обработка. Различные штаммы палочки широко используются. Например, один из штаммов применяется в производстве гиалуроновой кислоты - важного компонента увлажняющих кремов.