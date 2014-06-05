Основная причина "диареи туристов" - бактериальные энтеропатогены

Как отметила главный внештатный инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская, в связи с усилением миграционных процессов, особенно во время летнего отпускного периода, актуальным стало понятие «диарея туристов», основной причиной которых в 80% случаев являются бактериальные энтеропатогены. Риск возникновения диареи во время поездки за границу является неоднозначным: например, в страны Европы и Северной Америки он не превышает 5%, а вот в страны Латинской Америки, Африки и Азии - увеличивается от 20 до 75%.

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Учитывая это, медик рекомендует всегда иметь в аптечке оральные регидратационные смеси, антибактериальные и протипротозойные препараты, а также сорбенты (лучше гелиевые). Если возникла ситуация, когда данные лекарства не доступны, стоит самому сделать регидратиционную смесь (6 чайных ложек сахара и одна чайная ложка соли на 1 литр воды) и принять нее.

В любом случае, отмечает Ольга Голубовская, лечение необходимо проводить с учетом особенностей той страны, откуда приехал больной. Поэтому при первых симптомах отравления или инфекционных заболеваний необходимо срочно обратиться к врачу.