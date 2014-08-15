Как замедлить клеточное старение в организме

Университет Калифорнии провел очередное исследование влияния здорового образа жизни на организм человека. Результаты исследований ученых опубликованы в свежем номере журнала Molecular Psychiatry, пишет scienceblog.ru.

В исследовании приняло участие более 200 женщин в возрасте 50 – 65 лет. В течение года все респонденты пережили какой-то стресс – развелись, потеряли работу, простились с близкими. Ученые изучили, насколько здоровый образ жизни, диета, физические упражнение и здоровый способ влияют на организм в стрессовых ситуациях.

В основе исследования лежит измерение длины теломеров в хромосомах, ответственных за их защиту. Через год анализ хромосом повторился. Ученым известна способность данных клеточных структур укорачиваться при делении клеток, что позволяет судить по их длине о старении клетки.

В результате ученые выяснили, что пережившие стресс респонденты, которые придерживались здорового образа жизни, избежали его побочного влияния. Теломеры в их организме не зависели от нервного напряжения и не сократились. Комментируя эти результаты, один из участников исследования доцент Эли Путерман отметила, что современным людям очень важно придерживаться правильного питания, достаточно отдыхать и сохранять физическую активность независимо от окружающего их стресса. Это позитивно влияет на их общее самочувствие и способствует позитивному настрою, ведь спорт является прекрасным средством против стресса и сохраняет молодость клеток. Поэтому рекомендуется найти в спортивные интернет магазины необходимый инвентарь и заняться любимым видом спорта.

Долголетие зависит не только от здорового образа жизни, но и от многих, иногда неожиданных факторов. Например, ученые из медицинского центра университета Северной Каролины установили зависимость продолжительности жизни от характера человека.