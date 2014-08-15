Плач младенца расскажет о его здоровье

Исследователи из Киото записали спонтанный плач 20 доношенных и 44 недоношенных младенцев. Возраст всех детей на момент записи был одинаковым: 42 недели после зачатия. Также учёные учли вес младенцев при рождении и на момент записи: это позволило понять, насколько быстро растёт каждый ребёнок, пишет Здоровье.

Выяснилось, что недоношенные дети, как правило, плачут более высоким голосом, чем те, кто родился в срок. Это никак не было связано с весом или скоростью роста. Поэтому японцы предположили, что высокочастотные звуки плача у младенцев ассоциированы с недостаточно активным блуждающим нервом. Блуждающий нерв в теле человека самый длинный. Он проходит из черепной коробки через туловище до желудка и кишечника и влияет на работу многих внутренних органов, в том числе голосовых связок. Сигналы, приходящие по блуждающему нерву, обычно расслабляют голосовые связки, делая голос ниже.

Разумеется, самим мамам и папам будет трудно без специального оборудования и сравнения с другими чадами оценить по звукам плача младенца, как работает его блуждающий нерв. Однако при подозрении на проблемы с этим нервом можно будет обратиться к доктору, который подтвердит или опровергнет предположение родителей, а также назначит лечение, например, массаж, который сможет стимулировать развитие грудничка и ускорить его рост.