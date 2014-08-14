Представитель Красного креста вылетает из Женевы на переговоры в Киев и Москву

Высокопоставленный представитель Международного комитета Красного креста, ответственный за операции организации в Европе и Центральной Азии, Лорен Корбаз планирует лично провести переговоры в Киеве и Москве по делу российского "гуманитарного конвоя".

Об этом сообщает польское агентство РАР со ссылкой на пресс-секретаря организации, по данным которого, Корбаз вылетит из Женевы уже сегодня.

Пресс-секретарь Красного креста отметила, что Корбаз планирует во время своего визита выполнить "исключительно гуманитарную роль" и напомнить, что нельзя превращать в политическое дело предоставление гуманитарной помощи.