Красный Крест берет на себя все вопросы международной миссии гуманитарной помощи Украине

Красный Крест берет на себя решение всех организационных и логистических вопросов относительно международной миссии гуманитарной помощи Украине.

Об этом в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко сказал президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер.

Маурер отметил, что высоко ценит инициированную президентом Украины международную миссию гуманитарной помощи, и заверил, что МККК готов оказывать этой миссии всевозможное содействие.

Также Маурер сообщил Порошенко о намерении направить в Украину руководителя регионального отделения Красного Креста.

Глава государства пригласил президента МККК посетить Украину в ближайшей перспективе. Маурер с благодарностью принял приглашение, говорится в сообщении.