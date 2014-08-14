Чем полезны йогурты

Американские эксперты выяснили недавно, что регулярное употребление йогуртов способствует не только потере лишнего веса, но и увеличению уровня сексуальной привлекательности в глазах противоположного пола. Группа биологов во главе с Эриком Эльма и Сюзанн Эрдман, докторов биологических наук из Массачусетского технологического института (США), изучили в своей работе влияние пробиотиков на организм полных людей.

Как сообщает newss.net.ua со ссылкой на телеканал ABC News, для того, чтобы проверить предположение о способности пробиотиков, содержащихся в йогуртах, активизировать деятельность полезных бактерий, живущих в кишечнике, учеными был проведен небольшой эксперимент на лабораторных мышах. Животных разделили всего на три группы: первую группу кормили обычным кормом, в рацион второй группы добавляли ванильный йогурт, тогда как третью – кормили исключительно вредной пищей.

Спустя определенное время исследователи обратили внимание, что после начала эксперимента у мышей из второй группы заметно улучшился волосяной покров: шерсть животных обрела блеск и стала более густой. Кроме того, у мышей было отмечено резкое снижение веса, а самцы, по наблюдениям исследователей, стали вести себя немного более «раскованно и самоуверенно».

Причина таких существенных изменений была определена учеными достаточно быстро. Как выяснилось, тестикулы или яички животных, употреблявших йогурт, на 5% увеличились в объеме, по сравнению с мышами из первой группы, питающихся привычной пищей, и на 15% стали больше, чем у мышей, которых исследователи в эксперименте кормили едой с определенно высоким содержанием соли, подсластителей, канцерогенов и различных пищевых добавок.

Между тем, плодовитость самцов увеличилась в несколько раз, в то время как самки, стали более привлекательны и проявляли лучшую заботу о своем выводке. Тем не менее, ученые отмечают, что намерены провести ряд дополнительных испытаний, но уже на людях, чтобы проверить может ли употребление йогуртов с пробиотиками оказать аналогичное воздействие – увеличение уровня плодовитости и контроль веса – на организм человека. «Когда я увидела результат действия йогурта в эксперименте, я решила непременно ввести его и в свой рацион», — отметила в заключении Сюзанн Эрдман.