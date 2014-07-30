Йогурт для гипертоников

Пробиотики – это препараты, содержащие живых бактерий, предположительно полезных для организма. В роли популярных пробиотиков для ежедневного употребления выступают йогурты и другие кисломолочные продукты. Также разработаны БАДы, в которых бактерии находятся в большей концентрации, чем в йогуртах, пишет Здоровье.

Эффект от пробиотиков остается спорным: ряд специалистов считает, что это скорее плацебо, чем реальная помощь кишечнику и организму в целом. Для того, чтобы приблизиться к истине, необходимо проводить больше клинических исследований.

На днях Американская кардиологическая ассоциация опубликовала обзор, обобщающий накопленные данные о клинических испытаниях пробиотиков. Исследователи пришли к выводу, что при определенных условиях пробиотики могут положительно влиять на артериальное давление.

На основании анализа 9 исследований, посвященных влиянию пробиотиков на артериальное давление у 543 пациентов как с нормальным, так и повышенным артериальным давлением, ученые пришли к следующим выводам:

- пробиотики понижают и систолическое, и диастолическое артериальное давление (данные сравнивали с показателями контрольной группы, не употреблявшей пробиотики)

- у пациентов с повышенным артериальным давлением благотворный эффект более выражен

- пробиотики эффективны, если их принимать не менее 8 недель

- для того, чтобы эффект был заметен, число КОЕ (колониеобразующих единиц) в продукте не должно быть меньше 10 в 11степени, так что речь идет скорее об аптечных препаратах, чем о биойогуртах.

В целом исследование подтвердило представления о том, что пробиотики благотворно сказываются на состоянии организма. Правда, конкретные механизмы влияния кишечных бактерий на кровообращение еще предстоит изучить.