Человек способен ощущать чужую боль на расстоянии

Человек может ощущать чужую боль на расстоянии. Мать писала письмо своей дочери. Внезапно её рука затряслась, и она выронила ручку. Менее чем через час она узнала, что её дочь получила серьёзной ожог правой руки, пролив кислоту в лаборатории. Семья живёт на ферме в районе Нью-Йорка. Однажды с утра у всех восьми членов этой семьи независимо друг от друга возникло дурное предчувствие, никто из них не мог работать, пишет directpress.ru.

Потом казалось, что в этот день парень из этой семьи погиб во время автокатастрофы в Мичигане. Женщина почувствовала боль в своей груди и сказала, что её сестре плохо. Позднее женщина узнала, что её сестра погибла в автокатастрофе, её грудь была проломлена рулём. В этих историях речь не идёт о простой эмпатии. В них один человек чувствует боль, близкого ему человека на расстоянии, не зная о том, что тот страдает.

«Даже если такое явление происходит между матерью и ребёнком, оно выходит за грань простой материнской интуиции», — говорит Майкл Хавер, исследователь, заинтересованный в исследованиях, изучающих связь между телом и разумом. Совместно с д-ром Марком Микоцци он написал книгу «Духовная анатомия эмоции: связь между чувствами, мозгом, телом и шестым чувством».

Д-р Досси называет подобные переживания телесоматическими явлениями. Слово «телесоматический» в переводе с греческого имеет в своей основе корни «тело» и «расстояние». Он пишет в книге «Исцеляя разум», что подобные явления, как правило, положительные. Женщина ощущает нехватку воздуха и чувствует, что её ребёнок тонет. Она бежит к бассейну и успевает спасти ребёнка. Но иногда они могут быть разрушительными. Например, солдат лишился ног, а у его возлюбленной одну ногу парализовало без всякой видимой причины.

Первые две истории описаны в книгах д-ра ДарриДосси «Исцеление вне тела» и «Переосмысление медицины». Третий случай приводился д-ром Яном Стивенсоном, бывшим руководителем отделения психиатрии в медицинской школе Виргинского университета, и цитировался д-ром Хавером. «Эти вещи не могут произойти в лаборатории или по нашей команде, — говорит д-р Досси, главврач медицинского центра госпиталя Далласа. Тем не менее, это явление притягивают внимание по двум главным причинам, отмечает он.

—Во-первых, это очень распространённое явление; за несколько последних десятилетий были зафиксированы сотни подобных случаев, некоторые из них описаны в медицинских журналах. Во-вторых, у этих случаев есть чёткая закономерность. Они всегда происходят между людьми, которых объединяют эмоционально близкие связи: дети и родители, братья и сёстры, супруги, любовники».

«Самое удивительное во всём этом — это роль эмоций, — написал Хавер в письме «Великой Эпохе». —Похоже, что озарение, которое врывается в наше сознание в этих случаях, всегда связано с глубокими чувствами, с близостью с кем-то. Почти всегда это член семьи, близкий друг или домашний питомец». Психиатр д-р Бернард Бейтман лично столкнулся с этим феноменом. Его отец, который жил на расстоянии тысяч километров от своего сына, был при смерти. Д-р Бейтман начал задыхаться без всяких видимых причин. Потом он узнал, что его отец начал задыхаться примерно в то же самое время. Он посещал Йельский медицинский институт, повышал свою квалификацию в области психиатрии в Стэнфорде и был председателем отделения психиатрии в Миссурийском университете. Он является основателем новой дисциплины — науки о совпадениях. Первый шаг к созданию чёткого метода исследований — это классификация. Одна из категорий совпадений — синхроничность. Синхропатия — особая разновидность синхроничности: один человек чувствует тяжёлое переживание другого человека на расстоянии. Синхроничность буквально означает «совместное одновременное движение». Д-р Бейтман описывает этот тип совпадений как «удивление, возникшее, когда внешнее событие отразило появившуюся в голове мысль, хотя между ними нет прямой следственной связи».

Д-р Бейтман выдвинул гипотезу о существовании психосферы. «Психосфера — это нечто подобное атмосфере, она окружает нас и динамично движется. Мы вдыхаем кислород, азот и воздушные пары, выдыхаем азот, углекислый газ и ещё больше воздушных паров. Мы получаем энергетическую информацию из психосферы и испускаем энергетическую информацию в психосферу. Наши мысли и эмоции вносят в клад в психосферу, а психосфера в свою очередь влияет на наши мысли и эмоции». Он считает, что люди обладают физической энергией, и интересуется возможностью изучения рецепторов, при помощи которых мы можем воспринимать эту энергию. Более подробная информация в статье «Флюиды, исходящие от людей: поиски научного объяснения». Хавер объясняет, что ветеринар Майкл Фокс создал термин «эмпатосфера». Фокс описывал эмпатосферу как «универсальное пространство вне времени и космоса, где существуют чувства». «Я подозреваю, что тело и разум едины, а эмоции являются посредниками для их взаимодействия, — говорит Хавер. — Эмпатосфера может позволить нам почувствовать другого человека, особенно когда мы находимся в стрессовом состоянии. Особенно это касается близких отношений и родственных связей».