Йога поможет забыть эмоциональные потрясения

Йога может быть отличным средством для борьбы со стрессом, вызванным разводом. В этом убедилась одна жительница Нью-Йорка, которая теперь организует занятия для всех желающих, сообщает directpress.ru.

Лиза Киршнер жила в Катаре в 2006 году, когда она и ее муж приняли решение разойтись. К сожалению, местные оздоровительные клубы имели лишь ограниченное количество женских часов, и Лиза решила заняться йогой, чтобы заглушить психологическую боль от развода.

Занятия дали удивительный эффект, ведь почти сразу женщина почувствовала подъем настроения. Это было облегчение после развода, причем такое мощное, которого я никак не ожидала обрести, - говорит Лиза.

Теперь в своем родном городе женщина открыла классы йоги Yoga for Getting Over It, которые предназначены для тех, кто также столкнулся с депрессией и эмоциональным упадком после развода.

В будущем женщина планирует организовывать подобные классы по всей территории США.

Упражнения йоги не только обеспечивают снижение стресса и помогают преодолевать эмоциональные потрясения, некоторые позы в йоге, по словам Лизы, помогают решать какие-то конкретные психологические проблемы.

Например, наклон вперед избавляет от сожалений о прошлом, так как в этой позиции обеспечивается хорошая защита сердца.

Поворот тела способствует выработки способности к прощению, а наклон назад открывает сердце, наполняя тело энергией.

Это идеальная поза для тех людей, которые хотя двигаться дальше. Теория Лизы, похоже, находит свое подтверждение, так как она получила множество положительных отзывов от своих учениц после первого же занятия.