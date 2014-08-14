Аллергия на орехи вскоре перестанет быть проблемой

Аллергия на орехи - одна из самых страшных. Но ученые смогли создать гипоаллергенные орехи кешью и собираются проделать то же самое с другими типами орехов. Ключ - изменение белков, вызывающих аллергическую реакцию, передает meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph.

Реакция обусловлена антителами, присоединяющимися к этим белкам. И специалистам удалось изменить форму белков таким образом, что они стали невидимыми для иммунитета. Секрет кроется в обработке аллергенов сульфитом натрия. Соединение изменяло структуру аллергенов, и антитела к ним не присоединялись.

Пока исследование проводилось только на изолированных аллергенах, но теперь предстоит провести эксперименты с целыми орехами и с клетками человека. Ученые надеются применить технологию в отношении лесных орехов и арахиса.

Кстати, Сельскохозяйственный технический университет Северной Каролины разработал схему, снижающую концентрацию аллергенов до 98%, но в арахисе. Итак, предлагается замачивать очищенный арахис в растворе пищевых ферментов. По вкусу арахис после этой процедуры напоминает жареный. Его можно употреблять в пищу целиком или измельчать и добавлять в другие продукты. Также этот арахис подходит для проведения иммунотерапии.