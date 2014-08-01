Орехи снижают уровень сахара при диабете

Канадские ученые выяснили: употребление в пищу примерно двух порций орехов снижает и стабилизирует уровень глюкозы в крови при диабете 2-го типа. Эффект особенно выражен, когда орехи заменяют углеводы в рационе больного, пишут "МедНовости". Речь идет о таких орехах, как грецкий орех, миндаль, фундук, кешью, каштаны, фисташки, кокосовый орех, макадамия, бразильский орех, пекан и кедровые орешки.

Специалисты проанализировали результаты 12 клинических исследований. В них участвовали в общей сложности 450 пациентов с диабетом 2-го типа. Исследователи установили: ежедневное употребление в пищу около 56 граммов орехов оказывает позитивное влияние на два самых важных при диабете биохимических показателя – гликированный гемоглобин (средний уровень содержания сахара в крови за период до трех месяцев) и уровень глюкозы в крови натощак. Одна порция орехов составляла четверть чашки или 30 граммов.

Наилучшие результаты наблюдались, когда орехи заменяли в рационе очищенные углеводы, а не насыщенные жиры. Автор работы, Джон Сивенпайпер, говорит: "Орехи богаты жирами, и соответственно, высококалорийны. Однако участники исследований не набирали вес, так как это полезные ненасыщенные жиры".