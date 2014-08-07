Польза от профилактического приема аспирина превышает возможные риски - ученые

Результаты их работы опубликованыв журнале Annals of Oncology.

Согласно выводам ученых, профилактический прием 75-325 мг аспирина в сутки на протяжении 10 лет способствует снижению вероятности появления колоректального рака на 35%, а риска смерти от него на 40%. При этом среди регулярно принимающих аспирин пациентов рак пищевода и желудка развивался на 30% реже.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что максимального положительного эффекта от приема АСК можно добиться, если принимать препарат минимум пять лет. Причем ученые проследили зависимость степени риска от продолжительности приема препарата – чем дольше пациент принимал аспирин, тем меньше он был риск рака и смерти от онкологического заболевания.

Тем не менее, авторы работы напоминают, что длительный прием аспирина может повысить риск желудочно-кишечного кровотечения. Среди 60-летних пациентов, ежедневно принимавших АСК в течение 10 лет, вероятность желудочно-кишечного кровотечения была выше на 2,2-3,6%. Еще одним негативным побочным эффектом аспирина является увеличение на 30-60% риска развития язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Ранее ученые доказали, что регулярный прием ацетилсалициловой кислоты может значительно снизить риск развития рака поджелудочной железы. Согласно результатам исследования, среди пациентов, регулярно принимавших низкие дозы АСК, вероятность развития рака поджелудочной железы снижалась на 48%.

remedium.ru