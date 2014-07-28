Оливковое масло может быть вредным для здоровья

Оливковое масло может быть опасным для организма. Полезнейшее, как многие думают, оливковое масло отнюдь не является абсолютно здоровым продуктом, - о чем в очередной раз заговорили исследователи.

Профессор Родни Билтон, 15 лет до этого изучавший свойства различных пищевых продуктов, пополнил список экспертов, критикующих повальное увлечение оливковым маслом. Профессор Билтон не утверждает, что в оливковом масле нет пользы и вовсе не собирается рекомендовать всем отказываться от употребления этого продукта. Тем не менее, специалист считает, что на волне популяризации масло оливы нередко употребляется при таких условиях обработки и подачи на стол, что продукт действительно становится потенциально опасным для организма.

По словам эксперта, оливковое и некоторые другие популярные в кулинарии масла ни в коем случае нельзя нагревать при приготовлении блюд – однако именно это важное для поддержания здоровья условие чаще всего и нарушается.

«Когда нерафинированное оливковое масло перегревается, в нем происходит процесс перекисного окисления липидов, конечными продуктами которого являются токсичные для человека вещества», - приводит доводы исследователя иностранное издание. Медик считает, что в результате реакций с белками и молекулами ДНК такие соединения рано или поздно начинают приводить к развитию онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. В соответствии с этой концепцией профессор рекомендует есть оливковое масло строго в виде заправки для свежих овощей, а для готовки использовать другие растительные масла или животные жиры.

Заметим, что медики не впервые скептически высказываются в отношении оливкового масла. Так, российские специалисты выступали в прессе с теорией о том, что в условиях отечественного климата в плане пользы оливковому маслу стоит предпочесть другие масла.