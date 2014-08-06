Профессии, которые провоцируют болезни сердца и сосудов

Люди, работающие на некоторых должностях, могут получить сердечный приступ и инсульт. Например, работники системы обслуживания и синие воротнички попали в группу риска. Там же оказались безработные, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Но больше всех рискуют сотрудники оптовой торговли (2,9% людей, занимающихся оптовыми продажами в США, пострадали от болезни сердца или инсульта). Среди работников финансового сектора и страхования реже всего встречались соответствующие проблемы (0,8%). Зачастую осложнения развивались вследствие шума, стресса, вызванного самой работой или неуверенностью, пассивного курения и посменного графика работы.

Данные выводы были озвучены после анализа результатов опросов, проводившихся в США в 2008-2012 годах. Опросы показывали распространенность болезней сердца и инсультов в возрастной группе "до 55 лет". Оказалось, наиболее тревожная статистика касалась административных работников, людей, оказывающих различные услуги поддержки, занимающихся отходами, рекультивацией, кредитованием и индустрией питания.