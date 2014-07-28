Мясо может одержать особо токсичное лекарственное средство

Рактопамин - препарат, запрещенный в животноводстве в ЕС, России и Китае. Но в США его до сих пор используют на свиноводческих фермах, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Live Science. 60-80% свиней получают препарат для ускорения их роста. Сейчас американская сторона призывает ЕС разрешить продажу мяса этих животных.

Между тем данных о стопроцентной безопасности лекарства для человека нет. Рактопамин - бета-адренергический агонист, принадлежащий к классу фенилэтиламинов. Изначально он создавался для лечения астмы. В США власти разрешили его использовать в животноводстве, проведя всего одно маленькое исследование на людях. Было 6 здоровых молодых людей, притом, один отказался заканчивать испытание из-за учащенного сердцебиения. Через несколько лет власти заставили добавить на упаковку препарата предупреждение о возможных проблемах, вызванных приемом препарата.

Использование средства связано почти с четвертью миллиона фактов осложнений у свиней (более 50% свиней из них были убиты или заболели). Это один из самых опасных препаратов в ветеринарии. Свиньи становились апатичными, не могли стоять, их била дрожь, снижался иммунитет и защита перед инфекциями. Несмотря на это, животноводческая индустрия не собирается отказываться от препарата, более того, настаивая на широкой реализации мяса животных.