Фисташки способны защищать организм от стрессов

По данным американских исследователей, ежедневное употребление фисташек препятствует чрезмерному сужению сосудов в ответ на стресс. У людей, включающих в свой рацион фисташки, нервная система лучше контролирует деятельность сердечно-сосудистой системы, рассказывают "МедНовости". Известно, что орехи содержат клетчатку, микроэлементы, антиоксиданты и большое количество ненасыщенных жиров. Это способствует снижению уровня холестерина в крови и оказывает положительное влияние на работу сердца. Орехи являются важной частью рациона питания лиц с сахарным диабетом, так как в данной группе повышен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи из Университета Пенсильвании изучали, как фисташки воздействуют на организм пациентов с сахарным диабетом второго типа. В течение двух недель все участники питались обычной пищей, содержащей 36% жиров. После их разделили на две группы. Первая группа должна была придерживаться здоровой диеты, содержащей 27% жиров, а вторая - диеты с 33% жиров, включающей две порции фисташек (около 150 орехов в день, половина из которых была несоленой). Суточное количество калорий в диетах было одинаковым.

Через четыре недели ученые измерили кровяное давление пациентов и общее периферическое сопротивление сосудов во время отдыха и при воздействии разных стрессоров (была проверена реакция организма на холод и на попытку решить сложную арифметическую задачу). Результаты показали: у диабетиков, ежедневно употреблявших фисташки, понизилась степень сужения сосудов в ответ на стресс и улучшился контроль вегетативной нервной системы за сердечно-сосудистой деятельностью. К концу исследования кровяное давление у лиц, страдающих от диабета, снизилось примерно на четыре пункта.

Холодовой и умственный стрессы приводят к сужению сосудов, что значительно увеличивает нагрузку на сердце. Диета, содержащая фисташки, способна снизить реакцию сосудов на различные физиологические стрессы. Исследователи отметили улучшение вариабельности сердечного ритма - показателя, который характеризует эффективность взаимодействия нервной и сердечно-сосудистой систем организма. Активность блуждающего нерва, задействованного в развитии сахарного диабета, повысилась. "Введение фисташек в ежедневный рацион питания улучшает кровяное давление, работу блуждающего нерва и реакцию сосудов на стресс. Это поможет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у больных сахарным диабетом", - заявляет автор исследования Шейла Вест.