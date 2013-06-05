Фисташки способствуют похудению

Британские специалисты пришли к выводу, что для большей пользы здоровья и фигуре такие орехи, как фисташки, необходимо есть в скорлупе, пишут зарубежные СМИ.

Это, конечно, не означает, что необходимо есть скорлупки, просто следует отдавать предпочтение неочищенным орехам.

Эксперты с`выяснили, что при употреблении очищенных фисташек количество потребленных калорий составляет на сорок процентов больше, чем при употреблении орехов в скорлупе. По словам авторов исследования, это обуславливается двумя факторами. В первую очередь, для очистки ореха от скорлупки необходимо прикладывать определенные усилия, что существенно снижает скорость употребление орехов в единицу времени. Кроме этого, сами скорлупки, точнее их количество, являются ограничителями. Другими словами, когда мы смотрим на горку скорлупок, подсознательно понимаем, сколько мы сьели.

Фисташки очень полезны для здоровья. Эти орехи считаются одними из самых полезных низкокалорийных продуктов. Однако для многих представительниц прекрасного пола фисташки могут служить самообманом. Дело в том, что при употреблении фисташек организм довольно быстро чувствует насыщения. А сами орехи являются низкокалорийными.. Другими словами, при употреблении фисташек женщины могут эффективно корректировать вес и предупреждать появление избыточных килограммов.