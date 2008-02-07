Открытие конференц-зала в областной противотуберкулезной больнице Донецка при содействии Благотворительного Фонда «Развитие Украины»

12 февраля в Донецкой областной противотуберкулезной больнице состоится торжественное открытие конференц-зала после ремонта, осуществленного при техническом содействии Благотворительного Фонда «Развитие Украины».

На открытии будет присутствовать Директор БФ «Развитие Украины» Анатолий Заболотный. В мероприятии примут участие руководители областной противотуберкулезной больницы, сотрудники кафедры фтизиатрии Донецкого Национального Медицинского Университета, врачи-фтизиатры противотуберкулезных учреждений области, а также менеджеры «Программы преодоления эпидемии туберкулеза в Донецкой области на 2007-2011 годы» Денис Денисенко, Елена Нещерет, Ирина Сошенко, Владимир Мозговой.

Финансирование ремонта проводилось совместно с Областной Государственной Администрацией в рамках указанной программы. Объем финансирования со стороны Фонда составил 154 868, 96 грн.

Приглашаем представителей СМИ на церемонию открытия, которая состоится в 11.00 по адресу: 83059, г. Донецк, пр-т Ильича, 104а. КЛПУ «Областная клиническая туберкулезная больница».

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