Детям не стоит говорить о пользе продуктов

По словам исследователей из Северо-Западного университета в Иллинойсе, рассказы о том, насколько полезны овощи и фрукты оказывает противоположное действие. Дети после подобных разговоров, наоборот, отказываются от употребления этих важные для развития организма продуктов. Все это происходит потому, что многие малыши уже знают: полезное очень часто оказывается невкусным и с предубеждением относятся к призывам родителей съесть богатые витаминами и минеральными веществами овощи и фрукты, пишет terrawoman.com.

Для того чтобы выявить, насколько рассказы о вкусной и здоровой пище действенны, исследователи провели ряд экспериментов. Для участия в них были выбраны дети в возрасте от 3 до 5 лет. Малышей разделили на несколько групп. Далее, ученые рассказывали испытуемым историю о девочке, которая ели морковку и крекеры. Причем в одном рассказе особый упор делался на том, что после такой пищи девочка стала намного умнее, сильнее, здоровее. Детям рассказывал, как маленькая героиня научилась считать и писать, а в другом случае, в рассказах об этом не было произнесено ни слова.

Малыши внимательно слушали рассказ о героине, не проявляя особого отличия в уровне концентрации внимания в разных группах. Изменения произошли, когда детям предложили такое же угощение, какое было у девочки в рассказе. Оказалось, что в группах, где о пользе продуктов не было сказано ничего, участники эксперимента ели крекеры и морковку лучше, чем там, где специально акцентировалось внимание на необходимости этих продуктов для развития детского организма.

По словам ученых, подобные результат свидетельствует: маленькие дети уверенны, что полезные продукты не могут быть вкусными. Экспериментаторы считают, что акцентирование внимания в этом случае, настораживает малышей. Именно поэтому большинство рекламы для детей не оказывает нужного воздействия, а, наоборот, отталкивают малышей от употребления овощей и фруктов. Такой же противоположный эффект возникает, когда родители пытаются приучить ребенка к тем или иным продуктам, рассказывая о его пользе для организма.

Но какие же аргументы лучше всего использовать, чтобы малыш ел с удовольствием. Родителям надо делать акцент на вкусовые качества фруктов и овощей.