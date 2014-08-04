ВОЗ запускает масштабную программу по борьбе с лихорадкой Эбола

На программу было выделено 100 млн долларов, сообщается на сайте ВОЗ.

«Масштаб вспышки лихорадки Эбола и исходящая от нее угроза требуют от ВОЗ, Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне повысить уровень ответственности. Страны уже определили то, в чем они нуждаются для борьбы с инфекцией, а ВОЗ в свою очередь обратится к международному сообществу за помощью», - заявила глава организации Маргарет Чен.

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В рамках программы по борьбе с лихорадкой Эбола в регион дополнительно будет направлено несколько сотен медицинских специалистов. В настоящее время в Западной Африке уже работают сотни медработников, в том числе 120 сотрудников ВОЗ. Однако их все равно не хватает. Для сдерживания распространения вирусов нужно больше врачей, медсестер, эпидемиологов, специалистов по социальной мобилизации логистике и управлению информацией. Главная задача программы - остановить распространение заболевания в странах, где оно уже отмечено и не допустить его переноса в соседние государства.

Жертвами лихорадки Эбола на сегодняшний день стали 729 человек из Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне, еще 1323 были инфицированы.

В попытке сдержать распространение вируса правительство Сьерра-Леоне заявило о введении в стране режима чрезвычайного положения на 2-3 месяца. Для обеспечения карантина будут задействованы вооруженные силы, а для выявления новых случаев специальными медицинскими командами будут проводиться обходы дворов. Либерия также приняла экстренные меры по борьбе с лихорадкой.