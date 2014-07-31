Из-за эпидемии лихорадки Эбола в Либерии закрывают все учебные заведения

В связи с самой крупной в истории эпидемии лихорадки эбола, по вине которой в Либерии, Гвинеи и Сьерра-Леоне умерли уже 672 человека, власти Либерии приняли решение закрыть учебные заведения и отправить государственных служащих в месячный принудительный отпуск, сообщает Reuters.

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Либерийские власти также заявили о намерении объявить карантин в некоторых районах страны, который будет предусматривать запрет въезд и выезд из этих районов для всех, за исключением медицинского персонала и поставщиков снабжения.

Организация "Врачи без границ" еще в июне заявила, что эпидемия эболы в западной Африке вышла из-под контроля.

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В конце июля опасения о распространении эпидемии усилились, когда смертельная лихорадка добралась до Лагоса, где проживает 21 млн человек. Лихорадка был диагностирована у пассажира, прибывшего в Нигерию из Либерии.

В Либерии лихорадка поразила уже двух американцев, работавших в медицинском центре для больных эболой в Монровии.

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