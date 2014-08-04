Токсикоз мамы полезен для здоровья малыша

Для женщин, страдающих от утреннего недомогания, чаще характерна здоровая беременность с меньшей вероятностью выкидыша, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph. Утренняя тошнота положительно сказывается и на интеллекте ребенка. Однако исследователи предупреждают, что полезные эффекты от утреннего недомогания не распространяются на чрезмерную рвоту (гиперемезис беременных).

Канадские исследователи из Университета Торонто обнаружили: у женщин, не страдавших от тошноты и рвоты во время беременности, от трех до десяти раз чаще случались выкидыши в течение первых трех месяцев беременности, в отличие от женщин, имевших симптомы токсикоза. У детей, матери которых мучились от утреннего недомогания, меньше риск родиться раньше срока, врожденных дефектов и сниженной массы тела при рождении. Результаты тестов на IQ у таких детей были выше.

Ученые проанализировали данные 10 исследований, проведенных в пяти странах между 1992 и 2012 годами. В исследованиях в общей сложности участвовали 850000 беременных женщин. Анализ выявил: у матерей, страдавших от тошноты, преждевременные роды случались в 6,4% случаев, тогда как у остальных - в 9,5% случаев. Риск выкидыша был более чем в три раза выше у женщин, не испытывавших утреннего недомогания. Риск наличия у ребенка врожденных дефектов сокращался с 80% до 30%. Положительное влияние особенно было заметно среди женщин 35 лет и старше. Предположительно, преимущества более выражены при умеренной и тяжелой формах недомогания, по сравнению с легкой.

Ведущий исследователь Гидеон Корен говорит: "Сильное утреннее недомогание во время беременности негативно влияет на здоровье и качество жизни женщин. Наши результаты показывают: столь тяжелые симптомы положительно воздействуют на плод. Это может быть обусловлено более благоприятным гормональным фоном при токсикозе, хотя данная гипотеза до сих пор не доказана".