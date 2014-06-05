Что можно и нельзя беременным

Когда наступает желанная беременность, женщина тут же начинает беспокоиться о здоровье малыша. Что можно съесть, а чего нельзя, что можно делать, а от чего лучше отказаться. Если ты в интересном положении, то приготовься к потоку советов от многих доброжелателей. Но давай разберемся с наиболее распространенными рекомендациями, пишет lady.tochka.net.

Упор на питание

Наверное, ты уже знаешь, что нельзя беременным употреблять алкоголь, крепкий кофе и чай, продукты с большим содержанием красителей, консервантов и других пищевых добавок. Желательно на это время (а то и на всю оставшуюся жизнь) перейти на здоровое питание. Употребляй побольше овощей и фруктов, не обязательно дорогих заморских, лучше всего тех, которые растут в твоем регионе. Включи в свой рацион рыбу, морепродукты, говядину. Пей много жидкости – чистой воды, свежих соков, молока, кефира. Будь осторожна с травяными отварами, ведь не каждая трава тебе сейчас полезна. Откажись от ромашки, калины, календулы, они повышают тонус матки и могут вызвать кровотечение.

Парикмахерские страсти

Народная мудрость гласит, что нельзя беременным стричься, красить волосы и ресницы. Последние исследования не нашли какой-либо связи с манипуляциями на голове и с состоянием малыша. Конечно, от покраски волос и химической завивки желательно отказаться, ведь незачем ребенку травиться вредными испарениями еще в утробе. А вот подрезать кончики или челку вполне допустимо: неухоженная прическа только существенно испортит будущей мамочке настроение. Минимальное количество косметики на лице также не повредит плоду, хотя бабушка может тебе рассказать, что кроха от этого может родиться некрасивым.

Запретные занятия

Что нельзя беременным еще? Наши бабушки и прабабушки свято верят, что нельзя заниматься рукоделием, развешивать постиранное белье, смотреть на уродливое и грустное, заниматься тяжелым трудом. Современная наука частично развенчивает эти мифы. О рукоделии: можно, но не долго, ведь напряженная поза приводит к ухудшению кровотока, а вследствие этого малыш получает меньше кислорода и питательных веществ. Тянуться к бельевым шнурам можно, главное, не перетруждаться. И если чувствуешь напряжение или боль, то следует сразу остановиться. Ну а по поводу грустного или страшного, то здесь связь такая: они вызывают негативные эмоции, а это сказывается на самочувствии ребенка. Поэтому занимайся тем, что тебе нравится, гуляй на свежем воздухе и наслаждайся самым лучшим моментом в твоей жизни.