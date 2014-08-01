Тренировки повышают самооценку человека

Ученые уверены: регулярные тренировки защищают человека от стресса, настраивают его на позитивный лад, позволяют рассмотреть мир в более ярких красках, пишет news.eizvestia.com со ссылкой на Live Science. В ходе исследования 66 добровольцев смотрели мультфильм, где фигура постоянно двигалась к зрителю или от зрителя.

Отметим, до просмотра мультфильма добровольцы бегали, ходили по беговой дорожке или бездельничали. В результате испытания люди, занимавшиеся спортом, считали фигуру на экране менее угрожающей и опасной. Бездельников, напротив, было сложно разубедить в том, что фигура не несет в себе никакой угрозы, информирует news.еizvestia.com.

Ученые считают, тренировки могут значительно улучшить не только физическое, но и психическое самочувствие человека. При совмещении нагрузок, направленных на увеличение мышечной силы и расслабление (бег и йога, например), можно добиться отличных результатов и значительно повысить самооценку.