В чём секрет людей, всегда сохраняющих хладнокровие

Не секрет, что некоторые люди лучше справляются со стрессовыми ситуациями, чем другие. Даже однояйцевые близнецы могут по-разному реагировать, пишет meddaily.ru со ссылкой на Eurek Alert. Суть в особой электрической схеме, присутствующей в мозге. Ее удалось исследовать на примере грызунов. По словам ученых, воздействие на данную схему поможет справиться с эффектами хронического стресса при посттравматическом стрессовом расстройстве, депрессии и психических отклонениях.

Соответствующую работу проводила группа ученых из Медцентра Университета Дьюка. Специалистов интересовало взаимодействие двух зон мозга, контролирующих страх и стрессовый ответ, у мышей и у людей. Это префронтальная кора и миндалевидная железа. Первая связана с планированием и с прочими функциями высокого уровня. А миндалевидная железа - с реакцией на сильный стресс, когда организм выбирает, следует ли ему бежать или дать отпор в сложившейся ситуации. Префронтальная кора подавляет чрезмерно бурную реакцию железы на опасность, помогая людям нормально действовать даже при стрессе.

Внедрение электродов в мозг животных позволило записать ритм, в котором эти зоны мозга обменивались сигналами. При этом часть животных поместили в стрессовые условия на две недели. И то, насколько хорошо кора контролировала железу, определяло способность животных адаптироваться к неприятным условиям. Позднее ученые исследовали, как мозг реагирует на первый контакт с источником стресса.

Так, животные, которые были больше чувствительны к хроническому стрессу, имели более активную связку железы и коры, чем остальные животные. Что важно, эта особенность проявлялась до того, как животные столкнулись с хроническим стрессом. Не исключено, что выявленные мозговые особенности как-то связаны с генами и предрасположенностью к психическим недугам вроде шизофрении.