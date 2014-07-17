Орехи на 30% снижают риск развития сердечных заболеваний

Всего одной порции орехов ежедневно достаточно, чтобы снизить риск развития опасных для жизни заболеваний сердца почти на 30%. Такой вывод сделали ученые из Хуачжунского университета науки и технологии в Китае совместно с коллегами из Гарвардской школы общественного здравоохранения в Бостоне (США).

По объединенным данным 18 разных исследований экспертами была изучена польза орехов для здоровья. При этом было охвачено более 12000 случаев диабета 2-ого типа, 15000 случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы и почти 50000 смертей.

Согласно полученным результатам, орехи существенно сокращают количество смертей от инфаркта и на 11% сокращают риск смерти от рака. Так при употреблении порции орехов ежедневно риск сердечно-сосудистых заболеваний понизился на 29%, а риск смерти от любой из причин – на 17%. При этом учеными не было установлено какой-либо существенной связи между употреблением орехов и снижением риска развития диабета, а на сокращение риска развития инсульта орехи оказывали небольшое влияние.

Такой положительный эффект орехов ученые смогли объяснить их способностью понижать уровень холестерина и сокращать воспаления благодаря сочетанию ненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов и других питательных веществ. Надо отметить, что вместо жирных и сладких орехов специалисты рекомендуют ежедневно употреблять кешью, арахис и бразильские орехи.

med2.ru