Молоко - универсальный лекарственный продукт

Ученые мало что знали о структуре молока и о взаимодействии жиров с пищеварительной системой. Но теперь они выяснили, как именно молоко переваривается. Это открытие создает платформу для получения витаминного молока для недоношенных детей, коктейлей для худеющих или методик доставки лекарств, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Herald Sun.

Монашский институт фармацевтики в лице доктора Стэфана Салентинига определил структуру молока. Оказалось, смесь жиров, питательных веществ и воды, которые обычно не сочетаются, помогает перевариваться молоку. Коровье молоко протестировали на модели желудочно-кишечного тракта. Попадая в "тело", молоко самоорганизуется, образуя четкую структуру. Это позволяло жирам усваиваться.

Как только начинается процесс пищеварения, белок липаза запускает процесс формирования геометрически четкой наноструктуры. Она напоминает губку или коралл - большая площадь поверхности, под которой скрываются канальцы. При расщеплении молока в желудке эти маленькие элементы начинают работать как переносчики, проходящие сквозь клеточные мембраны в сосудистой системе.

Расшифровка структуры молока позволяет изменить его состав, например, добавив витамин D или А. Еще возможно создать молочный напиток, надолго подавляющий голод. Что касается системы доставки, то молоко - идеальная платформа для контролируемой системы высвобождения лекарств длительного действия.