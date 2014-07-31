Мозг человека способен предсказывать опасность

Ученые обнаружили крошечный участок мозга, вызывающий ощущение, что должно случиться нечто плохое, передает meddaily.ru со ссылкой на BBC. Они считают: поводок эпиталамуса (habenula) отвечает за плохие предчувствия и ответ на неприятные переживания. Исследования на животных показали: именно эта структура срабатывает, когда субъекты ожидают или переживают неприятные события. У людей эта крошечная область (менее 3 миллиметров в диаметре) плохо заметна при сканировании мозга.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона сделали МРТ 23 людям. Во время этого им показали ряд абстрактных изображений. За некоторыми из них следовало наказание (болезненные удары током), за другими - вознаграждение (деньги), а еще несколько были нейтральными. Некоторые изображения всегда были связаны с наказанием или наградой, а для других это условие постоянно изменялось, поэтому люди не были уверены, почувствуют ли они боль. Когда участники видели фотографии, за которыми следовало наказание, появлялась активность в поводке эпиталамуса. Чем больше они были уверены, что после картинки последует наказание, тем выше был уровень активности и быстрее она возникала. В связи с этим, ученые заявляют: поводок эпиталамуса помогает людям понять, когда им грозит опасность.

Исследователи предполагают, что гиперактивность этого участка может вызывать пессимизм, свойственный депрессии. Сейчас они занимаются изучением того, действительно ли поводок эпиталамуса связан с этим расстройством. Связь гиперактивности данной области мозга с депрессией была замечена в экспериментах над животными. В другом исследовании у человека во время стимуляции поводка эпиталамуса электрическим током снижались симптомы депрессии. Профессор Кэтрин Хармер из Оксфордского университета, не принимавшая участия в исследовании, отмечает: "Это может стать прорывом в лечении депрессии. Если данная область связана с этим заболеванием, то мы поймем, почему люди, страдающие от тяжелой формы депрессии, так чувствительны к наказаниям и равнодушны к наградам".