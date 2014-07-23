Невыспавшийся мозг «придумывает» воспоминания - исследование

Такой вывод сделали ученые из Калифорнийского университета совместно с коллегами из Университета штата Мичиган. Статья с результатами их исследования опубликована в журнале Psychological Science.

Во время исследования испытуемые не спали в течение 24 часов или спали меньше 5 часов. В результате они хуже, чем выспавшиеся люди, помнили детали определенных событий, напрмер смоделированного «ограбления».

«Нам удалось выяснить, что нарушения памяти обостряются из-за нехватки сна, – сообщила одна из авторов исследования доктор Кимберли Фенн. – Люди, мало спящие несколько ночей подряд, в перспективе могут быть больше склонны к нарушениям памяти. Риск не появляется в результате одной бессонной ночи».

Как отмечают исследователи, сон продолжительностью меньше 7-8 часов уже стал для людей своего рода "эпидемией". По мнению ученых, недосып связан с такими заболеваниями, как гипертония, диабет и болезнь Альцгеймера. К тому же, из-за недостатка сна нередко случаются происшествия на транспорте, техногенные катастрофы.

Ученые заявили, что их открытие имеет играет большую роль для уголовных расследований: свидетель плохо выспавшийся из-за стресса может допустить ошибку при опознании преступника. Исследование является полезным и для повседневной жизни. Если ваша партнер не помнит какие-то события или помнит что-то совершенно другое, сердиться не надо: во всем может быть виновен недосып.

med2.ru