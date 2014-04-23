Пробиотики бесполезны для здоровья?

Группа ученых из США и Германии пришла к выводу, что пробиотики необязательны для здоровья организма. Как показали результаты исследования, в кишечнике жителей Танзании отсутствуют бифидобактерии, являющиеся ключевым элементом пробиотических культур, однако при этом у них редко встречаются заболевания толстой кишки, пишут Подробности.

Принято считать, что для восстановления нормальной микрофлоры кишечника, например, после приема курса антибиотиков или в связи с возникновением кишечной инфекции, полезно употреблять продукты, содержащие пробиотики, такие как йогурты и кисломолочные напитки. Тем не менее, по мнению ученых, не всем людям они необходимы, чтобы оставаться здоровыми. Также последние исследования показали, что пробиотики не приносят пользу при младенческих коликах.

До сих пор исследования микробиоты кишечника в основном были сосредоточены на людях, живущих в промышленно развитых странах, которые потребляют пищу с высоким содержанием сахара, соли и жира. Так, выяснено, что западная диета изменила состав и соотношение бактерий в кишечнике, сделав микрофлору более скудной и однообразной. Также в настоящее время обнаружена связь между разнообразием кишечной микробиоты и такими заболеваниями, как, например, болезнь Крона, колит и рак толстой кишки.

Также в кишечной микрофлоре у народа Хадза был обнаружен большой процент трепонем, которые являются патогенными и вызвают такие заболевания, как сифилис, пародонтит и системная красная волчанка. Тем не менее, у них практически не встречаются аутоиммунные расстройства, ожирение или сахарный диабет, которые считаются связанными с дисбактериозом кишечника.

"Нам следует пересмотреть наши представления о том, что считать здоровым и нездоровым, поскольку различия в составе и соотношении бактерий кишечника зависят прежде всего от диеты", - отметила главный автор исследования Алисса Криттенден.

По ее словам, полученные данные могут помочь в понимании того, как различные виды бактерий взаимодействовали друг с другом до начала производства пробиотиков в промышленных масштабах и их повсеместного употребления.