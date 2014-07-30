В мозге человека найден "выключатель" аппетита

Американскими учеными найден участок мозга, при стимуляции которого моментально происходит "выключение" аппетита. Данное открытие сделали ученые из Калифорнийского технологического института. Исследователи полагают, что результаты, полученные во время их научных изысканий, впоследствии смогут способствовать терапии анорексии и ожирения.

В рамках экспериментов на мышах учеными использовались лазерные лучи для стимуляции у грызунов нейронов в области так называемого миндалевидного тела. Эта область мозга ответственна за такие эмоции, как страх и стресс. Раздражение данного участка приводило к незамедлительному прекращению потребления пищи.

По словам главного автора исследования Дэвида Андерсона это было удивительно, как будто вы щелкнули выключателем, который не позволяет животным есть.

Затем исследователи при помощи химических веществ добивались имитации у мышей разных ощущений, к примеру, чувства сытости, тошноты, недомогания и горького вкуса. И в каждом из случаев нейроны миндалевидного тела были активными. Это подтолкнуло ученых предположить, что эта группа нейронов в ответе за формирование реакции на употребление пищи.

Исследователи считают, вполне вероятно, что такие клетки есть и в головном мозге человека. И если это научно подтвердится, то впоследствии это может помочь при лечении всевозможных пищевых расстройств. Далее ученые намерены изучить, как данная группа нейронов взаимосвязана с другими известными центрами, который регулируют аппетит.

med2.ru