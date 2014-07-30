AstraZeneca создаст два неинвазивных теста для определения мутаций злокачественных опухолей
AstraZeneca приступила к разработке двух неинвазивных тестов для определения мутаций опухоли у пациентов с немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ), которые позволят подобрать наиболее подходящий метод терапии заболевания
Соглашение о совместной работе над тестами заключено с компаниями Roche и Qiagen.
Оба теста рассчитаны на определение в плазме крови пациентов фрагментов опухолевой ДНК. Такая технология позволит избежать проведения биопсии для анализа характера опухоли.
Как сообщается на сайте компании, соглашение с нидерландской компанией Qiagen подразумевает разработку неинвазивного диагностического теста для выявления пациентов, которым подойдет терапия препаратом Iressa (гефитиниб) - селективным ингибитором тирозинкиназы рецепторов эпидермального фактора роста (EGFR).
Второй тест в поддержку экспериментального препарата AZD9291 будет создаваться в партнерстве с Roche. По планам компании, разработка позволит определить мутацию рецепторов EGFR как в плазме крови пациента, так и в образце опухоли. Также новый тест оптимизирует процесс КИ препарата среди пациентов с опухолями, резистентными к ингибиторам тирозинкиназ EGFR первого поколения. AZD9291 предназначен для лечения немелкоклеточного рака легкого с мутацией T790M.