Возрастная макулярная дегенерация начинается раньше, чем принято считать

Общепринятой точкой зрения является то, что это заболевание встречается преимущественно у пожилых людей, чаще всего, после 65 лет. Однако, как показало исследование, проведенное учеными из университета Иоганна Гутенберга в Майнце макулодистрофия может начинаться намного раньше.

Кристина Корб (Christina A. Korb) и Ульрике Коттлер (Ulrike B. Kottler) изучили снимки глазного дна участников наблюдательного исследования Gutenberg Health Study. Всего для анализа оказались доступны 4340 снимков. Врачи независимо друг от друга оценили изображения на предмет наличия симптомов дегенерации макулы (твердые и мягкие друзы, перераспределение пигмента на сетчатке, признаки атрофии) и сравнили результаты с возрастом пациентов и потенциальными факторами риска.

Результаты сравнения подтвердили изначальное предположение, что макулярная дегенерация значительно усугубляется с возрастом. Несколько неожиданно оказалось то, что ранняя форма заболевания прослеживалась у людей начиная с 50 лет. Более того, в возрастной группе 35-44 года 3,8% участников исследования уже показали первые симптомы макулодистрофии. При этом пол, цвет глаз и принадлежность к городскому или сельскому населению никак не были связаны с изучаемыми формами патологии.

Полученные данные могут привлечь внимание офтальмологов, которые проводят плановые медицинские осмотры. Если раньше обследование макулярной зоны проводили преимущественно пожилым пациентам, то теперь, возможно, возраст не будет строгим порогом. Выявление изменений на ранней стадии поможет спланировать схемы лечения, так что болезнь удастся замедлить. Кроме того, немецкие ученые продолжают накапливать данные и, возможно, смогут более точно идентифицировать факторы риска, характерные для этого заболевания.

remedium.ru