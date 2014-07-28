Напитки, которые провоцируют депрессию

Специалисты провели многолетнее исследование, результаты которого были опубликованы в этом году. Группа добровольцев принимала участие в эксперименте, начиная с 1996 года, регулярно отчитываясь о своем образе жизни, диете и употребляемых напитках. С 2000 года ученые стали регистрировать случаи депрессии участников, пишет Сегодня.

После подведения итогов и глобального анализа данных исследователи сделали вывод – фруктовые соки и напитки, в состав которых они входят, с учетом подсластителей, ароматизаторов и красителей, повышают риск развития депрессии на 30-38%, по сравнению с людьми, которые подобные напитки не употребляли либо пили изредка. Причем, те участники, которые предпочитали напитки в алюминиевых банках, оказались подвержены недугу еще больше. Больше подвержены депрессии оказались люди, употреблявшие диетические напитки.

Употребление чая увеличивало риск депрессий в случае, если в него добавляли искусственные подсластители, тогда как добавление сахара или меда подобного эффекта не вызвало.

Так же исследование показало, что употребление кофе снижает возможность развития депрессии примерно на 9%, относительно группы людей не употребляющей кофе.