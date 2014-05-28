Почему фруктовые соки могут быть вредны

Невзирая на тот факт, что в разнообразных фруктовых соках содержится много полезных для нашего организма питательных веществ, такие напитки стоит считать весьма вредными для здоровья современного человека.

В частности, из-за высокого уровня содержания сахара фруктовые соки следует считать вредными для детей и подростков, для которых неконтролируемое употребление сахара неразрывно связано с повышением риска развития диабета и ожирения, пишет isra.com.

Статистика свидетельствует о том, что западные дети и подростки в возрасте от 11 до 19 лет ежедневно превышают рекомендуемую норму употребления сахара на 42%. Основными источниками сахара для них являются фруктовые соки, сладкие газированные напитки, печенье, пирожные и др.

Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения настаивают на том, что ежедневное потребление сахара должно ограничиваться шестью чайными ложками.